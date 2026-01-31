Tulum Vibes
Левобережная улица, 72
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Команда Loft Room Family готовит экзотические декорации, а диджеи подбирают атмосферную музыку, чтобы вернуть вайб жарких ночей в тропических джунглях. По традиции рекомендованный дресс-код — «бохо». Резерв столов по тел.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи