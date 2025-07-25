Выбор редакции
Symbol & Denis Potapov
Volna, Береговая улица, 10
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Долгожданное live выступление Никиты Стеблина с проектом SYMBOL в родном городе, музыкальная поддержка от владельца лейбла Samovar - DENIS POTAPOV, арт-директора клуба Волна - MISHA TUNE и другими героями локальной сцены. Line-up: - SYMBOL (live) - DENIS POTAPOV (samovar) - MISHA TUNE (volna)
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи