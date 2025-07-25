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Symbol & Denis Potapov

Volna, Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Долгожданное live выступление Никиты Стеблина с проектом SYMBOL в родном городе, музыкальная поддержка от владельца лейбла Samovar - DENIS POTAPOV, арт-директора клуба Волна - MISHA TUNE и другими героями локальной сцены. Line-up: - SYMBOL (live) - DENIS POTAPOV (samovar) - MISHA TUNE (volna)

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