Долгожданное live выступление Никиты Стеблина с проектом SYMBOL в родном городе, музыкальная поддержка от владельца лейбла Samovar - DENIS POTAPOV, арт-директора клуба Волна - MISHA TUNE и другими героями локальной сцены. Line-up: - SYMBOL (live) - DENIS POTAPOV (samovar) - MISHA TUNE (volna)