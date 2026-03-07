Игорь и Андрей родом из Белоруссии, но сегодня они прочно ассоциируются с Москвой. Они — герои городской танцевальной сцены и создатели серии запоминающихся авторских вечеринок. Они также являются амбассадорами модного бренда Apti Eziev, так что в их идеальном чувстве стиля сомнений нет. Резерв столов по тел.