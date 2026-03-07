ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Стереопорно

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Игорь и Андрей родом из Белоруссии, но сегодня они прочно ассоциируются с Москвой. Они — герои городской танцевальной сцены и создатели серии запоминающихся авторских вечеринок. Они также являются амбассадорами модного бренда Apti Eziev, так что в их идеальном чувстве стиля сомнений нет. Резерв столов по тел.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста