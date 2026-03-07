Стереопорно
Левобережная улица, 72
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Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Игорь и Андрей родом из Белоруссии, но сегодня они прочно ассоциируются с Москвой. Они — герои городской танцевальной сцены и создатели серии запоминающихся авторских вечеринок. Они также являются амбассадорами модного бренда Apti Eziev, так что в их идеальном чувстве стиля сомнений нет. Резерв столов по тел.
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