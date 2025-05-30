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Рустам Рептилоид с dj-сетом
Береговая улица, 10
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Электронное танцевальное событие от Plus one by Misha Tune & Nuwe. Хэдлайнер — бывший участник шоу «Что было дальше?». Сейчас REPTILOID востребованный dj, участник объединения STVOL, а недавно дебютировал как саунд-продюссер.
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