Режим Юг Бразилия
Родня, Красноармейская улица, 33
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Добро пожаловать в атмосферу Бразилии — горячей, дерзкой, настоящей. Здесь правит фанк, басы проникают под кожу, а каждый бит заставляет двигаться, даже если ты не планировал. Это не просто вечеринка — это состояние, в котором исчезают границы между музыкой, движением и тобой.
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