Добро пожаловать в атмосферу Бразилии — горячей, дерзкой, настоящей. Здесь правит фанк, басы проникают под кожу, а каждый бит заставляет двигаться, даже если ты не планировал. Это не просто вечеринка — это состояние, в котором исчезают границы между музыкой, движением и тобой.