ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Режим Юг Бразилия

Родня, Красноармейская улица, 33

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать в атмосферу Бразилии — горячей, дерзкой, настоящей. Здесь правит фанк, басы проникают под кожу, а каждый бит заставляет двигаться, даже если ты не планировал. Это не просто вечеринка — это состояние, в котором исчезают границы между музыкой, движением и тобой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста