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Rabota & Plus One w/ Roma Ptashenko

Волна
Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Канонические представления о золотой эпохе рейва во всём её многообразии сконцентрированы в фигуре московского диджея Ромы Пташенко. Забытая классика бельгийского нью-бита, меланхоличный транс, гиперактивный эйсид, хард-дэнс и рейв-ривайвл лейбла ТРИП стали отправной точкой его клубной карьеры в 2012 году. В его сетах стадионный биг-бит органично сплетается с техно, прог-хаусом и психоделическими ритмами итальянского техно и хард-хауса. Резидент стритвир-проекта Volchok, герой каждой второй афиши московского клуба Arma и один из самых гастролирующих диджеев локальной сцены — Рома Пташенко.

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