ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Odyssey

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Зрелищный и масштабный ивент, придуманный и реализованный международной командой художников и музыкантов. Фестиваль Odyssey — это симбиоз искусства, музыки, свободы, светлой энергии, движущей людьми и формирующей мир вокруг нас. Это прекрасная возможность получить искру вдохновения, прикоснуться к загадочному миру кочевых творцов, стать частью общества свободы и самовыражения.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Волшебные миры
Волшебные миры

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста