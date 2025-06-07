Odyssey
Левобережная улица, 72
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от 1000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Зрелищный и масштабный ивент, придуманный и реализованный международной командой художников и музыкантов. Фестиваль Odyssey — это симбиоз искусства, музыки, свободы, светлой энергии, движущей людьми и формирующей мир вокруг нас. Это прекрасная возможность получить искру вдохновения, прикоснуться к загадочному миру кочевых творцов, стать частью общества свободы и самовыражения.
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