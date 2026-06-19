Умопомрачительная вечеринка до упаду под зажигательные фанк-композиции одного из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимира Чена (Dj Chensky) Что такое фанк? Слово фанк?— жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть.? Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов. У фанк-групп голос перестал быть центром композиции — вокалист как бы теряется среди ритм-секции. Вокалисты в основном выдают короткие и повторяющиеся фразы, которые заводят публику. Итак, этим вечером одевайся понаряднее, бери с собой хорошее настроение и приезжай.