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Ночь фанка

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Умопомрачительная вечеринка до упаду под зажигательные фанк-композиции одного из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимира Чена (Dj Chensky) Что такое фанк? Слово фанк?— жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть.? Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов. У фанк-групп голос перестал быть центром композиции — вокалист как бы теряется среди ритм-секции. Вокалисты в основном выдают короткие и повторяющиеся фразы, которые заводят публику. Итак, этим вечером одевайся понаряднее, бери с собой хорошее настроение и приезжай.

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