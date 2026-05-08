Дуэт с выстроенным подходом к звуку и полным контролем танцпола. Nemo — 20+ лет опыта, чёткое чувство зала и стабильный грув без провалов. Salino — в индустрии с 2006 года, арт-директор культового бара Cocos — это одно из ключевых мест южной сцены. Бар, где формируется вкус, собирается правильная аудитория и выстраивается понимание ночи. Именно оттуда — подход к звуку, который Salino переносит за пульт: сильная селекция, внимание к деталям и точное ощущение момента. За их плечами — «Алхимия», Ref, Red Arena и десятки событий разного масштаба. Работают в любом формате — от открытия до прайм-тайма.