ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Мышеловка

Донская государственная публичная библиотека, Пушкинская улица, 175А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль «Мышеловка» — новая интерпретация романа Достоевского «Идиот». Князь Мышкин возвращается на родину после длительного лечения от нервной болезни за границей. Здесь ему предстоит либо попасть в мышеловку в попытке спасти других, либо самому стать ею для тех, кто видит в нём спасение. История о «положительно прекрасном человеке» представляет собой полифонию голосов и палитру взглядов, которые отражаются в главном герое и превращаются в хор, предвещающий Апокалипсис — ровно как и Новую жизнь. Роль пророка в современном мире пугающе граничит с образом мышеловки, дающей ложную надежду перед неминуемой гибелью, к которой ведёт греховная страсть.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вкусная-драма «Вий»
Вкусная-драма «Вий»

5250₽

Старуха Изергиль
Старуха Изергиль

от 1200₽

Айседора
Айседора

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи