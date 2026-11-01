Спектакль «Мышеловка» — новая интерпретация романа Достоевского «Идиот». Князь Мышкин возвращается на родину после длительного лечения от нервной болезни за границей. Здесь ему предстоит либо попасть в мышеловку в попытке спасти других, либо самому стать ею для тех, кто видит в нём спасение. История о «положительно прекрасном человеке» представляет собой полифонию голосов и палитру взглядов, которые отражаются в главном герое и превращаются в хор, предвещающий Апокалипсис — ровно как и Новую жизнь. Роль пророка в современном мире пугающе граничит с образом мышеловки, дающей ложную надежду перед неминуемой гибелью, к которой ведёт греховная страсть.