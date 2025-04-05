В лайнапе — сразу 4 артиста: гуру отечественной электронной сцены Nils, экстравагантный DJ List, московский дуэт Stereoporno и неотразимая Muniqua. Размах действительно фестивальный. Лайнап: List, Nils, Stereoporno, Muniqa, Agassi, Steeling, Lluma, Vera Romanova, Gosense, Max Ches, Papago. Резерв столов по номеру телефона.