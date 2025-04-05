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Мини-фестиваль в Embargo

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

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Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В лайнапе — сразу 4 артиста: гуру отечественной электронной сцены Nils, экстравагантный DJ List, московский дуэт Stereoporno и неотразимая Muniqua. Размах действительно фестивальный. Лайнап: List, Nils, Stereoporno, Muniqa, Agassi, Steeling, Lluma, Vera Romanova, Gosense, Max Ches, Papago. Резерв столов по номеру телефона.

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