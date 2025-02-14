Никаких романтических ужинов. Только танцы до утра, флирт до последнего аккорда и смех до тех пор, пока не начнёт светать. Два танцпола — два мира. На одном гости и резиденты поднимут тебя в атмосферу, где каждый низкочастотный момент — как вспышка страсти, а на другом — ребята из промо-группы TANZEVAT подарят тебе атмосферу, где смех и танцы не знают границ. Неважно, какой танцпол ты выберешь — главное, чтобы на обоих ты потерял счёт времени и, возможно, пару клеток мозга от безумных ритмов. Танцуй, флиртуй, люби, и выбирай свой танцпол! Эта ночь — твоя! Групповые билеты выходят дешевле.