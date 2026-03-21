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Lilova

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

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Завершение:

от 1200₽ до 4800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Выступление проекта Lilova. Lilova — электронная группа, которую обязательно нужно слушать вживую, чарующий голос вокалистки и драйвовая подача материала трогает и вдохновляет. Это музыка, наполненная этническими вибрациями и неземной гармонией.

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