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Lilova
Левобережная улица, 72
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от 1200₽ до 4800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Выступление проекта Lilova. Lilova — электронная группа, которую обязательно нужно слушать вживую, чарующий голос вокалистки и драйвовая подача материала трогает и вдохновляет. Это музыка, наполненная этническими вибрациями и неземной гармонией.
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