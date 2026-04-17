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Ishome

Волна
Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ishome — одна из главных героинь русской электроники. Мирабелла Карьянова родом из Находки — прибрежного города на востоке России. Эти образы глубоко вплетены в музыку Ishome: вязкие ритмы, многослойный эмбиент и меланхоличный грув создают уединенную и кинематографичную атмосферу её музыки. Её дебютный альбом «Confession» обрёл культовый статус как в России, так и за её пределами. Также выступают: Misha Tune, Takehara, Polo Билеты в предпродаже, на входе дороже. Выступление Ishome в районе 00:30

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