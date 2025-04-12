В баре «Буду бар» на одной сцене соберутся представители петербуржского, южного и уральского стилей, чтобы поделиться своими вибрациями, пропитанными уличным вайбом. Специальный гость — тот самый волк со своим рэпом наизусть, прямиком из города на Неве — CUDEA! Он презентует новый альбом «Караул». Также выступят: Dekka Threefiveone VZRYVNOY YARKO KRASHU Neckas_one NEZAVAME Ruegoldedition TiSE ЭТОТКАКТАМЕГО Igiman Узор От Кино Своими сетами поддержат этот движ Dj: TimGVR Bruguh NBK Mitro Simafor Acid Trip