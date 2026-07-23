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Фестиваль электронной музыки

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

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от 5000₽ до 53000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В фестивале примут участие главные электронные артисты России и ведущие промо-группы страны, а также востребованные иностранные диджеи. В рамках фестиваля впервые будет проведена музыкальная бизнес-конференция Trip Music Session. Трип — фестиваль электронной музыки с безупречной репутацией и важное событие в музыкальной жизни страны. Трип 2026 — это 4 дня музыки нон-стоп, 4 независимых танцпола и более 10 тысяч посетителей, собравшихся на фестиваль со всей страны. На территории Embargo Villa расположены 4 танцевальные арены. Кроме этого будет работать фудкорт и зона бассейна. Также предусмотрена отдельная зона Вип с летней террасой, рестораном и баром. Категории билетов разные по стоимости.

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