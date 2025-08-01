Ретроспективная выставка, посвящённая творчеству новосибирских художников-карикатуристов и плакатистов, приурочена к 35-летию знаковой выставки «Чушь-90», ставшей важным событием в культурной жизни города. Экспозиция включает как классические работы 1980–1990-х годов, так и современные произведения, демонстрирующие эволюцию жанра. Выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей новосибирской сатирической графики и её влиянием на культурный контекст региона.