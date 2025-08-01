Ура карикатуре!
улица Свердлова, 13
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от 250₽ до 300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Ретроспективная выставка, посвящённая творчеству новосибирских художников-карикатуристов и плакатистов, приурочена к 35-летию знаковой выставки «Чушь-90», ставшей важным событием в культурной жизни города. Экспозиция включает как классические работы 1980–1990-х годов, так и современные произведения, демонстрирующие эволюцию жанра. Выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей новосибирской сатирической графики и её влиянием на культурный контекст региона.
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