Проект переопределяет границы современного digital-искусства и предлагает погрузиться в мир, где технологии и художественное выражение сливаются в единое целое. Выставка включает более ста работ, объединённых в три тематических блока: метафизические пейзажи, тотемы-иконы и сложные структуры. Каждая из этих групп является результатом глубокого творческого поиска художника, который использует алгоритмические генерации и сложные цифровые процессы. Работы Владимира Мартынова существуют в «третьей реальности» — пространстве, где традиционные представления об искусстве и восприятии размываются, открывая новые горизонты для интерпретации. В своих произведениях художник переосмысляет идеи авангардистов, таких как Казимир Малевич и Эль Лисицкий, через призму современного digital-арта. О художнике: Владимир Мартынов (род. 1959, г. Новосибирск) — живописец, график, медиахудожник. Член Союза художников России (с 2003), лауреат премии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (2002), профессор кафедры рисунка, живописи и скульптуры НГУАДИ (ранее — НГАХА).