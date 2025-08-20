Художественный проект Светланы Савинских исследует границы между реальным и виртуальным через призму вопросов о человеческой душе и цифровом бессмертии. Современный человек всё глубже погружается в цифровую реальность, и выставка предлагает осмыслить этот процесс через неожиданную метафору — образ райского сада. «Интернет поглощает всё больше времени, а различные сферы жизни постепенно интегрируются в виртуальное пространство», — отмечает художница, автор выставки Светлана Савинских. — «Эта интеграция становится всё глубже, и возникло желание визуализировать её через знакомые, но переосмысленные образы. Так появилась идея цифрового Эдема — сада, где реальное и цифровое сливаются в нераздельное целое». Через живопись, видеоарт и инсталляции автор предлагает представить мир, где люди существуют исключительно в цифровом пространстве, сохраняя при этом что-то от человеческой сущности — или теряя её безвозвратно. В экспозиции — три монументальных холста в технике акриловой живописи, около 15 станковых работ (акрил и аппликация), три видео и несколько инсталляций разного масштаба. Визуальный язык проекта балансирует между традиционной живописью и цифровой эстетикой, создавая ощущение перехода из материального мира в виртуальный. Билеты можно приобрести в кассе центра культуры.