Новосибирский художник Нурлан Тайиров и трое его сыновей — участники первой совместной выставки, на которой представлено особое искусство, которое не стоит разделять на профессиональное и любительское или на опытное и начинающее. Это искусство не стремится к разделению, оно находит взаимосвязи. Работы в экспозиции свободно, равноправно и с взаимным интересом «разговаривают» между собой, потому что рисование — их общий семейный язык, их способ думать и переживать. «Тайиров и сыновья» — история не про династию или семейное предприятие, не про преемственность или командность. Она про совместное бытование и постижение мира. Говорят, дети — это гости в твоём доме: накорми и отпусти. И это история про то, как все в семье влияют друг на друга, помогая становиться немного лучше и помогая оставаться теми, кем они родились.