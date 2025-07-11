Выставочный проект Полины Лис. Художник открывает пространство, где зритель становится участником большого путешествия небесно-голубых лис. Вдохновлённые яркой звездой, упавшей с неба в глубину леса, лисы отправляются в путь, который пролегает через сумрачные чащи, прозрачные озёра и холмы, освещённые лунным светом. В пути они находят ответы на важные вопросы о границах своего мира и о том, что на самом деле движет ими вперёд. Пространство трансформируется в живую среду, где картины перетекают в реальность зрителя, создавая эффект полного погружения в мистический мир. Каждая работа рассказывает фрагмент пути: преодоление тёмного леса, обнаружение солнечного зайчика, берег маленького озера и финальный момент возвращения звезды на небосвод. Свет и тени, отражения на зеркальной поверхности озёр, звезды, рассыпанные в пространстве — всё это формирует атмосферу, в которой стирается граница между произведением и восприятием зрителя.