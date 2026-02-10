Тебя ждёт коллекция из 50 фоторабот российских и зарубежных авторов, объединённых акцентом на синий цвет. Фотофестиваль «Фотострелка» собрал их в коллективный портрет лета — из сотен взглядов. Здесь каждый найдёт что-то своё: ностальгию по деревенскому детству, радость дороги, тишину семейного вечера. В рамках проекта «Фотострелка Special» Всероссийский фестиваль «Фотострелка» весной запустил большой творческий челлендж #КаникулыФотострелки. Организаторы предложили фотографам поделиться работами на тему «Отпуск» — без жанровых рамок, с любовью к природе, стрит-фотографии, репортажу и атмосфере отдыха. Главное условие — кадр, который рассказывает об отдыхе в России.