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«Синяя» выставка: #КаникулыФотострелки

Арт Ель
улица Романова, 23

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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Тебя ждёт коллекция из 50 фоторабот российских и зарубежных авторов, объединённых акцентом на синий цвет. Фотофестиваль «Фотострелка» собрал их в коллективный портрет лета — из сотен взглядов. Здесь каждый найдёт что-то своё: ностальгию по деревенскому детству, радость дороги, тишину семейного вечера. В рамках проекта «Фотострелка Special» Всероссийский фестиваль «Фотострелка» весной запустил большой творческий челлендж #КаникулыФотострелки. Организаторы предложили фотографам поделиться работами на тему «Отпуск» — без жанровых рамок, с любовью к природе, стрит-фотографии, репортажу и атмосфере отдыха. Главное условие — кадр, который рассказывает об отдыхе в России.

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