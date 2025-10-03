Сибирь — Балтика. Одиссея степняка
улица Ленина, 7
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от 200₽ до 500₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставочный проект, в центре которого — творчество Евгения Печерского, впитавшее в себя соль Балтийского моря и ветер степей Казахстана. Организаторы хотят показать, как свободно и органично художественное сознание проявляется сквозь культурные слои Востока и Запада. Как естественно соединяются современное искусство и его древние исторические смыслы, европейская пластика и азиатское чувство цвета; как накладываются друг на друга пространственное поле национального шерстяного ковра и живописная поверхность абстракции американского экспрессионизма XX века.
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