Путешествие, где ты откроешь «затерянный мир» Новосибирской области — Маслянинский район. Это земля контрастов, где мощь сибирской природы раскрывается в водопадах, древних карьерах и бескрайних лугах. Разглядишь историю в слоях мрамора и услышишь легенды в шуме таёжного леса. За 1 день ты не просто увидишь достопримечательности, а полностью погрузишься в атмосферу сибирской глубинки: Тебе покажут гиганта агробизнеса: посетишь крупнейший в Сибири агрокомплекс «ЭкоНива», и тебе расскажут, как современные технологии уживаются с сибирскими просторами Почувствуешь силу золотоносной реки: пока ты будешь любоваться каскадами реки Суенга, с тобой поделятся историями о местных старателях Исследуешь «рукотворные горы»: прогуляешься по заброшенному мраморному карьеру, где покажут, как добывали камень. А ещё сделаешь невероятные снимки на фоне белоснежных уступов Испытаешь лёгкий экстрим: пройдёшь по самому длинному подвесному мосту в регионе — это момент для адреналина и панорамных видов И побываешь в тайге: пройдёшь по экотропе, где тебя познакомят с местными легендами о «духах леса» и покажут, как читать следы дикой природы