Эта выставка представляет собой увлекательное путешествие по истории мозаики как искусства, демонстрируя постепенное освоение ремесла и развитие творческого пути одного художника — Аделаиды Рош. Как правило, работы художницы рождаются из одной единственной фразы или ощущения, которые западают в сердце и не дают покоя. Это может быть название песни, которую она слушает на повторе, строка из стихотворения или просто случайно оброненное кем-то предложение. Аделаида ищет способ выразить и выкристаллизовать это в мозаике, каждый раз пробуя новые пути и формы. Об авторе: Аделаида Рош — сибирская художница-мозаичист, получившая классическое образование в Scuola Mosaicisti del Friuli в Спилимберго на севере Италии и теперь занимающаяся художественной авторской мозаикой.