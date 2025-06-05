Персональная выставка Никиты Гармаша — художника, работающего на стыке цифрового и аналогового искусства. В своём проекте он раскрывает процесс создания своих работ: от исходной фотографии до финального произведения через манипуляции с бумагой, красками и коллажами. Экспозиция исследует трансформацию образа — как простая фотография превращается в многослойную композицию, где сочетаются печать, живопись, вырезание и повторная цифровая обработка. Особенность проекта — демонстрация «кухни» творчества: рядом с готовыми работами будут представлены эскизы, черновики и промежуточные стадии. На выставке можно увидеть более 30 работ, каждая из которых является результатом экспериментов с материалами: от вымывания краски спиртом до намеренных надрывов и ручной типографики. «От 0 до 1» — это не только про технику, но и про личный путь художника: от первых проб с камерой до поиска собственного визуального языка. Его работы выглядят ярко и динамично, оставляя зрителю свободу для интерпретации. Об авторе: Никита Гармаш (род. 2000, г. Цукуба, Япония) начал заниматься фотографией в 16 лет. Со временем отошёл от классических портретов в сторону гибридных техник, сочетающих цифровую обработку с физическим вмешательством — красками, ножницами, клеем и повторным сканированием. Он является участником групповых выставок в Риме («Satyrus Art NFTs Exhibition», 2023), Париже («INDIGO. The 7th color», 2023) и Нью-Йорке («Junk Drawer», 2024). Работы находятся в частных коллекциях и NFT-пространствах. Открытие выставки состоится 5 июня в 18:00. Вход на открытие свободный.