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О чём молчит Кибела…

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставочный проект Санду Бортника. О чём молчит Кибела...Великая Матерь богов. Олицетворение Жизни. Что шепнула она на ухо Фидию, Праксителю, Микеланджело? Человек был слеплен из глины. Чтобы по-настоящему ощутить процесс творения, нужно быть скульптором. Богов должно ваять. Титанов и героев — вырубать из мрамора. Царей — отливать в бронзе. Пигмалион выточил свою возлюбленную из слоновой кости. Богиня вдохнула в неё жизнь. В этом суть искусства. Об авторе: Александр Бортник (творческий псевдоним — Санду) — известный скульптор, чьё творчество и активная общественная деятельность стали неотъемлемой частью культурного ландшафта Новосибирска. Работы скульптора находятся в собраниях Омского, Томского и Новокузнецкого художественных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

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