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Неслышимые миры: электроакустика от прошлого к будущему

Новый Акрополь, Ядринцевская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Как современные технологии изменили само понятие «музыка»? Об этом ты узнаешь на лекции - концерте с Эдуардом Миллером – музыкантом, альтистом, исполнителем на виоле д'амур, исследователем академической музыки ХХ-ХХI веков. Поговоришь об открытиях прошлого века: от первых экспериментов с магнитофонной лентой и синтезаторами до цифровых ландшафтов и алгоритмической музыки. Будешь слушать примеры, чувствовать и разбираться. Нажав кнопку «Купить билет», ты сможешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.

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