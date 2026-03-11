Как современные технологии изменили само понятие «музыка»? Об этом ты узнаешь на лекции - концерте с Эдуардом Миллером – музыкантом, альтистом, исполнителем на виоле д'амур, исследователем академической музыки ХХ-ХХI веков. Поговоришь об открытиях прошлого века: от первых экспериментов с магнитофонной лентой и синтезаторами до цифровых ландшафтов и алгоритмической музыки. Будешь слушать примеры, чувствовать и разбираться. Нажав кнопку «Купить билет», ты сможешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.