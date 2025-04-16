В своём выставочном проекте художница Полина Ульянкина стремится исследовать природу счастья и того, что вдохновляет человека, поднимает настроение и мотивирует к новым свершениям. Для Полины её творчество — это возможность показать, что живопись может вызывать положительные эмоции и приносить радость, а не быть просто набором предметов на натюрморте. Она стремится разрушить стереотипы и доказать, что искусство — это не только серьёзные и глубокомысленные работы, но и радостные, легко воспринимаемые картины, которые наполняют зрителей светом и счастьем. Концепция выставки представляет собой серию картин, написанных масляными красками. Этот проект создан с целью поднять настроение зрителям и показать неизведанную до сих пор грань творчества, на стыке весёлых образов и искусства. В его рамках автор предлагает зрителям взглянуть на картины не как на традиционные произведения искусства, а как на источник улыбки и мотивации в повседневной жизни. Вход свободный. Режим работы пространства: ежедневно с 12:00 до 21:00.