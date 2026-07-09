XIV Международный фестиваль современной фотографии имени Андрея Мартынова. В экспозиции представлено 85 работ — чёрно-белые и цветные фотографии. Название фестиваля в этом году — «Послеобраз» («Afterimage») — отсылает к феномену остаточного изображения, сохраняющегося на сетчатке после того, как источник света погас. В концепции кураторов это научное явление превращается в духовную метафору памяти — того, что сопротивляется исчезновению, что остаётся между мгновением и вечностью. Экспозиция объединяет работы итальянских фотографов, каждый из которых обращается к образу Андрея Мартынова — выдающегося куратора, фотографа и друга, чья жизнь и творчество стали связующим звеном между Россией и Италией. «Другое измерение» — масштабный Международный фестиваль, основанный Андреем Мартыновым (1962–2023) — фотографом, куратором и педагогом, более тридцати лет работавшим на стыке российского и зарубежного искусства. Сегодня проект носит его имя. В 2026 году фестиваль представляет групповую выставку друзей и коллег Андрея, чьи работы объединены идеей диалога с его наследием. Выставка предлагает зрителю совершить путешествие от документальной фиксации к метафизическому переживанию, от внешнего пейзажа — к внутреннему.