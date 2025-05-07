Выставка художественного дуэта Натальи Осиповой и Максима Борисова. Авторы исследуют противоречивое взаимодействие человеческого присутствия, созерцательной тишины и стремительного ритма жизни через фотографию, коллаж и смешанные техники. Особенность проекта — личный опыт Максима, который, будучи глухим, привносит в искусство уникальное восприятие тишины и безмолвия. На выставке представлено более 50 работ, каждая из которых — размышление о связи внутреннего мира человека и внешней реальности. Об авторах: Осипова Наталья Михайловна — фотограф, выпускница MPI «Master of Photography Arts» (Institute of Visual Arts, 2023). Участница выставок «Арт-усадьба», «Art+Design Gallery», «Art Weekend» (2023–2024), Фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» в «Белой галерее» (2021). Наталья занимается съёмкой рекламных кампаний для брендов одежды и выступает в роли fashion-журналиста на неделях моды. Её стиль — это минимализм и абстрактная пустота, которые находят отражение в работах, выполненных в технике Mixed Media art. Борисов Максим Алексеевич — стилист, художник, изучал художественную керамику в Институте Социальной Реабилитации при НГТУ. Сооснователь журнала для глухих «Томато». Участник выставок и фестивалей «Арт-усадьба», «Art+Design Gallery» и «Art Weekend» (2023-2024), Фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» в «Белой галерее» (2021). Максим работает с фотографией и модой, создавая коллажи, где зритель становится соавтором. Его творчество — игра с масштабом, светом и эмоциями.