Два дня потрясающего блюза в исполнении музыкантов из Новосибирска и Москвы. Специальные гости фестиваля: Юрий Новгородский, Вадим Иващенко и Николай Добкин (Москва). Программа: 9 августа в 18:00 — Аксиома — Капитан Дик — Collini Blues Balls — Юрий Новгородский, Вадим Иващенко, Николай Добкин&Friends 10 августа в 17:00 — Ohotin Blues — Spray — Grinevich Blues Brothers — Юрий Новгородский, Вадим Иващенко, Николай Добкин&Friends Подробнее о хедлайнерах: Юрий Новгородский — один из самых заметных на московской сцене блюзовых гитаристов, фронтмен групп Backstage Band и Free Ride. Помимо собственных команд он активно сотрудничает с ярчайшими звездами отечественного блюза, такими как Николай Арутюнов (группа Funky Soul) и Сергей Воронов (проект Lunar Brothers). В составе коллектива Валерия Ярушина Back From USSR дважды выступал в Ливерпуле на международном фестивале International Beatle Week, а также участвовал в записи авторских композиций легендарного основателя «Ариэля». Вадим Иващенко — безусловно один из самых ярких и интересных российских гитаристов. Импровизируя незаклешированно и разнообразно, он демонстрирует в своих соло знание наследия самых разных блюзовых столпов электрогитары: от Би Би Кинга и Фредди Кинга до Кларенса «Гейтмаута» Брауна и Стиви Рея Вона. Николай Добкин — пианист, фаготист, участник популярного дуэта Reflections Duo. Стилистически разнообразен — в его исполнении звучит рок, фолк, блюз и джазовые импровизации. Кроме отличной музыки тебя ждут блюда, приготовленные на открытом огне. А ещё на мероприятии будет работать фотограф. Билеты приобретаются на каждый день фестиваля.