Только представь себе удивительную и прекрасную жизнь через 138 лет: Здоровье — великолепное. Настолько замечательное, что просто лучше некуда. Еженедельные диспансеризации не позволят какой-нибудь болячке застать тебя врасплох. Смерти нет! Безработицы нет! Коррупции нет! Что за удивительный счастливый мир! Как тут кто-то может быть чем-то недоволен?! Зачем Марина Сергеевна решила постареть?! Разбираются следователи медицинской полиции Фридрих Егоров и Алена Джонсон. Именно они решат, отделается ли Марина Сергеевна спа-процедурами или все же угодит в санаторий строгого режима. Премьера спектакля по пьесе Тимура Боканчи в редакции Нетеатра.