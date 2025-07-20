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Женский vs Мужской Стендап

Русский паб, улица Пискунова, 21/2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Битва женской и мужской комедии! Зрители будут решать, какой юмор победит. Концерт отлично подойдёт для тех, кто хочет послушать, как женский юмор, так и мужской. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Выступают участники стендап-фестивалей, ютуб и тв-проектов. Сбор гостей за 30 минут до начала.

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