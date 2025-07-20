Битва женской и мужской комедии! Зрители будут решать, какой юмор победит. Концерт отлично подойдёт для тех, кто хочет послушать, как женский юмор, так и мужской. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Выступают участники стендап-фестивалей, ютуб и тв-проектов. Сбор гостей за 30 минут до начала.