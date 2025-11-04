«Женский Форум» — шоу, в котором девушки дают советы по любым жизненным вопросам, хотя их об этом никто не просил. Варвара Щербакова, Александра Муратова, Ольга Парфенюк и Наталья Борисова разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя это историями из своей жизни. Откровенно, потрясающе красиво и очень смешно - это всё про «Женский Форум»