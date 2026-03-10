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Yablochko Zelenoe

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Независимый диджей и продюсер из Москвы. Сочетая жёсткий грув и уличную энергию с олдскульными, хаусовыми семплами, артист сохраняет свой узнаваемый звук и энергетику на каждом своём выступлении. Треки музыканта выпускаются на международных лейблах, и попадают в эфиры радиостанций по всему миру. Yablochko регулярно отмечается подкастами на таких проектах как Stvol.TV, Warehouse, R.R.C., Komrad Radio, а видеозаписи его выступлений набирают десятки тысяч просмотров на ютубе, и миллионы просмотров в других соцсетях.

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