Комедийно — эзотерическое мероприятие. Шоу, где прорицательница Аксинья и стендап-комик Сергей отвечают на вопросы зрителей с помощью расклада таро. Это страшно смешное мероприятие заинтересует любителей эзотерики и повеселит рациональных скептиков. Благодаря сочетанию мистики и комедии ты получишь ответы на все вопросы, хочешь ты этого или нет. Ведущий: Сергей Бервинов. Оплата на входе.