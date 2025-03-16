Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийно — эзотерическое мероприятие. Шоу, где прорицательница Аксинья и стендап-комик Сергей отвечают на вопросы зрителей с помощью расклада таро. Это страшно смешное мероприятие заинтересует любителей эзотерики и повеселит рациональных скептиков. Благодаря сочетанию мистики и комедии ты получишь ответы на все вопросы, хочешь ты этого или нет. Ведущий: Сергей Бервинов. Оплата на входе.
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