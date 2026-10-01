Вечер, когда ты погрузишься в мир вин Belmas. На этот раз в центре внимания — 5 вин разных сортов и стилей, каждое со своим характером и настроением. В дегустации: — Пино Блан Резерв 2024 — белое — Совиньон Блан 2024 — белое — Вионье Резерв 2023 — белое — Санджовезе Розе 2025 — розовое — Пино Нуар Резерв 2024 — красное Поговоришь о тонкостях виноделия, особенностях сортов и о том, как рождается характер вина. Будешь пробовать, сравнивать, делиться впечатлениями и искать новые любимые вкусы.