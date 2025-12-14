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Вера Котельникова

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вера Котельникова - комик, ведущая подкаста «Правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4, а ещё постоянная участница проектов StandUp Club #1 «Книжный клуб» и «Разгоны».

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