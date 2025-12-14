Вера Котельникова
Малая Ямская улица, 78А
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Завершение:
от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вера Котельникова - комик, ведущая подкаста «Правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4, а ещё постоянная участница проектов StandUp Club #1 «Книжный клуб» и «Разгоны».
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