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  1. Нижний Новгород
  2. События

Варвара Щербакова

Октябрьская площадь, 1

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Зачем Кавру всё расписывать, если Варвара уже сама всё придумала: «Если ты видел мой первый концерт, ты всё понимаешь сам... Я еду к тебе, чтобы поболтать, узнать тебя поближе и немножечко продлить жизнь! Это новая программа, но тоже лёгкая и ненапряжная — то, что нужно для классного вечера. Приходи вдвоём, втроём, да хоть один! Все равно разойдёмся уже большой семьёй» Послание от Варвары успешно передано.

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