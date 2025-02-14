Зачем Кавру всё расписывать, если Варвара уже сама всё придумала: «Если ты видел мой первый концерт, ты всё понимаешь сам... Я еду к тебе, чтобы поболтать, узнать тебя поближе и немножечко продлить жизнь! Это новая программа, но тоже лёгкая и ненапряжная — то, что нужно для классного вечера. Приходи вдвоём, втроём, да хоть один! Все равно разойдёмся уже большой семьёй» Послание от Варвары успешно передано.