Варвара Щербакова
Октябрьская площадь, 1
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Зачем Кавру всё расписывать, если Варвара уже сама всё придумала: «Если ты видел мой первый концерт, ты всё понимаешь сам... Я еду к тебе, чтобы поболтать, узнать тебя поближе и немножечко продлить жизнь! Это новая программа, но тоже лёгкая и ненапряжная — то, что нужно для классного вечера. Приходи вдвоём, втроём, да хоть один! Все равно разойдёмся уже большой семьёй» Послание от Варвары успешно передано.
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