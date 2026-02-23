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Валерия Яковлева. Сольный стендап
Руки ВВерх!, Нижне-Волжская набережная, 23
Начало:
Завершение:
2400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Валерия Яковлева с большим сольным концертом в Нижнем Новгороде. Звезда женской стендап комедии в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник. За столами можно заказать еду и напитки. После концерта можно сделать селфи с артистом.
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