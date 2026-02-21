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Вадик поёт свою музыку

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Главный герой — Вадик, решает основать свой город в закрытой Икее, который будет жить по его правилам. Вадик, как многие подростки, пытается отгородиться от взрослого мира и создать свою собственную реальность. Это история о поисках себя, своего голоса и места в мире. А еще о друзьях, которые всегда находят друг друга, и о комете любви. Антон Морозов определил стиль этой пьесы, наполовину написанной в стихах, как магический реализм. Спектакль — яркий, образный, визуально и музыкально насыщенный. Спектакль по пьесе Полины Коротыч, режиссер спектакля Антон Морозов.

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