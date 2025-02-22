Umpiox birthday Party
Почаинская улица, 17Ж
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Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Начни этот год с мероприятия по случаю юбилея одного из со основателей 2К! В эту ночь Карго Культ наполнится атмосферой веселья и праздника. Самый лучший подарок в этот день это ты на танцполе! Зови друзей, одевайся в свои лучший наряд и 22 февраля приходи на праздник. Лайн ап следующего характера: Vetv, Umpiox, Xan Lauren, Hypothese, HardDasha. Билеты на входе: до 00:00 300р после 400р
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