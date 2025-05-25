Только девушки
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Спектакль играют и поют в нём 8 замечательных девушек. Спектакль о возможности быть собой и умении принимать правду о себе. Пусть даже жестокую правду. Спектакль о самом сокровенном. О внутренних переживаниях и чувствах. Спектакль о личных историях, желаниях и демонах.
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