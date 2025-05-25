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  1. Нижний Новгород
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Только девушки

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль играют и поют в нём 8 замечательных девушек. Спектакль о возможности быть собой и умении принимать правду о себе. Пусть даже жестокую правду. Спектакль о самом сокровенном. О внутренних переживаниях и чувствах. Спектакль о личных историях, желаниях и демонах.

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