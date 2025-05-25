Спектакль играют и поют в нём 8 замечательных девушек. Спектакль о возможности быть собой и умении принимать правду о себе. Пусть даже жестокую правду. Спектакль о самом сокровенном. О внутренних переживаниях и чувствах. Спектакль о личных историях, желаниях и демонах.