Презентация дебютного альбома «Цвет начала пути». 12 треков, 12 глав в музыкальном дневнике — с историями, которые хотят ещё раз прожить вместе с тобой. Вход свободный. Концерт пройдёт при участии — хора «Лёгкие». Их голоса добавят особый объём. А после концерта — джем для всех желающих: будешь импровизировать и создавать музыку с другими.