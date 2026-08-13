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Тэс

Найс
Кожевенная улица, 1А

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Презентация дебютного альбома «Цвет начала пути». 12 треков, 12 глав в музыкальном дневнике — с историями, которые хотят ещё раз прожить вместе с тобой. Вход свободный. Концерт пройдёт при участии — хора «Лёгкие». Их голоса добавят особый объём. А после концерта — джем для всех желающих: будешь импровизировать и создавать музыку с другими.

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