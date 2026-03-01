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  1. Нижний Новгород
  2. События

Тёма Коваль

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный StandUp концерт Минского комика Тёмы Коваля. Комедия разворачивается вокруг детского, подросткового осуждения мира «взрослых» людей. Общество требует, чтобы в повседневной жизни ты был серьёзными, но стоит только препарировать обыденную жизнь и стереотипные установки «взрослых», скальпелем детской непосредственности, и ты увидишь насколько всё это смешно, абсурдно и нелепо. стТёма ностальгирует о прошлом, и как его сформировала эпоха нулевых, рассказывает о сложностях в отношениях с девушками, алкоголизме и других зависимостях, о поиске себя, осуждает всё то, что не принято осуждать, пытается разобраться, что правильно, а что нет. Сбор гостей: 18:00 Начало: 18:30

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