Таймсквер
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 2100₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Самые яркие и харизматичные представители московской альтернативной рок-сцены выступят в большим концертом. Помимо совершенно новых песен на концерте также прозвучат все проверенные хиты группы с прошлых релизов! Концерт пройдёт при поддержке спец гостей — группы Dark Summon. Dark Summon — яркая и агрессивная музыка, сочетающая в себе классические и современные метал стили, комбинацию чистого мелодичного и мрачного экстремального вокала. Их песни заставят тебя обратиться к сознанию и найти там отголоски себя и своих переживаний.
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