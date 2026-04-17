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Таймсквер

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Самые яркие и харизматичные представители московской альтернативной рок-сцены выступят в большим концертом. Помимо совершенно новых песен на концерте также прозвучат все проверенные хиты группы с прошлых релизов! Концерт пройдёт при поддержке спец гостей — группы Dark Summon. Dark Summon — яркая и агрессивная музыка, сочетающая в себе классические и современные метал стили, комбинацию чистого мелодичного и мрачного экстремального вокала. Их песни заставят тебя обратиться к сознанию и найти там отголоски себя и своих переживаний.

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