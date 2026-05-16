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Свежевыжатый Микрофон

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 10₽ до 1000₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Комики рассказывают новые шутки, которые будут частью их новых монологов. Свежевыжатый микрофон — это уникальный формат шоу, где комики рассказывают совершенно новые шутки! Материал пишется за пару часов до начала шоу, и у зрителей есть возможность увидеть зарождение комедии. Вход: любая купюра (оплата на месте)

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