Stigmata
Почаина, летняя сцена, Почаинская улица, 17ЖО
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Завершение:
от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой летний концерт под открытым небом в Нижнем Новгороде. Будь готов к оглушительным гитарным риффам, мощному вокалу и атмосфере единения под самые любимые хиты.
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