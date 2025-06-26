Стендап и прожарка Даши Колотыгиной
Малая Ямская улица, 78А
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийный микс, посвящённый важному поводу — отъезду Даши Колотыгиной — самой трушной, смешной и дерзкой комедиантки Нижнего Новгорода. Приятели-комики проводят Дашу в свободное юмористическое плавание своими лучшими шутками, чтоб она умилилась, и жёсткой прожаркой — чтоб не раздумала уезжать. Ведущий: Никита Кусаковка Регистрация обязательна.
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